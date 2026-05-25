Borré lamenta ausência na lista da Colômbia para a Copa: "Vou apoiar de outro lugar"

Borré esteve presente em boa parte das convocações da Colômbia durante o ciclo para a Copa. Juan Barreto / AFP

Fora da lista da Colômbia para a Copa do Mundo, Rafael Borré, do Inter, publicou uma nota lamentando a sua ausência, mas prometendo torcida pela seleção e seus companheiros.

O atacante esteve presente em boa parte das convocações do seu país durante o ciclo para o mundial, mas sobrou da mais importante.

"Com muita tristeza por não ter conseguido realizar o sonho de jogar uma Copa do Mundo, mas com a tranquilidade de ter dado tudo de mim para estar lá. Hoje vou apoiar de outro lugar, torcendo pelos meus companheiros e pela nossa seleção como mais um colombiano. Seremos mais de 50 milhões de corações batendo por vocês", postou Borré.

As opções ofensivas convocadas são: Gustavo Puerta (Racing, ESP), Arias (Palmeiras), Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate, ARG), James Rodríguez (Minnesota, MLS), Jaminton Campaz (Rosario Central, ARG), Juan Camilo Hernández (Betis, ESP), Luis Díaz (Bayern, ALE), Luis Javier Suárez (Sporting, POR), Carlos Andrés Gómez (Vasco) e Jhon Córdoba (Krasnodar, RUS).

Má fase no Colorado

Apesar de ser um jogador da confiança do técnico Néstor Lorenzo, o mau momento de Borré no time de Paulo Pezzolano pesou. Desde a última parada para Data Fifa, em março, o atacante soma 12 partidas, três gols e uma assistência, e perdeu a titularidade para Alerrandro.

Como a Colômbia disputa amistoso no dia 1º de junho, o jogador desfalcaria o Inter contra o Bragantino, domingo (31), caso fosse convocado. Assim, ele e Carbonero, que também não foi chamado, ficam à disposição.

Publicação de Borré em seu Instagram após não ser convocado. Instagram de Borré / Reprodução