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Borré fora da Copa? Imprensa colombiana coloca outro jogador do Brasileirão como concorrente à vaga do atacante do Inter

Camisa 19 da equipe colorada marcou apenas um gol no Campeonato Brasileiro e tem alternado entre titularidade e reserva

Antonio Oliveira

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