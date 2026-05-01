Borré fora da Copa? Imprensa colombiana coloca outro jogador do Brasileirão como concorrente à vaga do atacante do Inter

Borré disputou a Copa América de 2024 pela Colômbia. ARIC BECKER / AFP

Há poucos dias da convocação da seleção colombiana para a Copa do Mundo, Rafael Borré segue na expectativa de disputar o primeiro Mundial da carreira. Entretanto, o jogador de "confiança" do técnico Néstor Lorenzo enfrenta um mau momento no Inter e passou a ter a sua vaga ameaçada na lista final de 26 nomes.

Segundo o jornalista Adrian Magnoli, o atacante colorado ganhou um concorrente na reta final do ciclo para a Copa: Kevin Viveros, do Athletico-PR.

No programa MorninGol, do Diario As, da Colômbia, Magnoli disse que o técnico Néstor Lorenzo gosta do jogador do time paranaense, que, atualmente é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com oito gols.

— Néstor Lorenzo gosta de Viveros, e ele está à frente de Hernández e de Santos Borré na hierarquia. Fiquem de olho em Viveros. Ele pode ser a surpresa na lista de 26 convocados — disse.

Dos 26 jogadores da lista, a tendência é que o treinador chame três que possam fazer a função de centroavante. Luis Suárez, que vem de grande temporada pelo Sporting, deve ser o titular. Já Jhon Córdoba, do Krasnodar, da Rússia, é a segunda opção. Ambos são nomes certos na convocação final.

Borré ainda é o favorito para assumir a terceira vaga, que passou a ter Viveros como concorrente. Outros jogadores que correm por fora são Cucho Hernández, do Real Betis, e Jhon Durán, do Fenerbahçe. O último é o que tem menos chance.

A vantagem de Borré

Por mais que não enfrente um bom momento, o atacante do Inter tem a seu favor a sequência com o técnico Néstor Lorenzo. Desde 2022 no cargo, o treinador já esteve à frente da seleção em 44 jogos. Borré foi relacionado para 35, tendo atuado em 27 partidas. No período, marcou seis gols e deu uma assistência.

É bem verdade que o atleta perdeu espaço entre os titulares a partir de 2024 e viu algumas partidas da seleção no banco de reservas. Contudo, seus concorrentes foram menos lembrados por Lorenzo.

Cucho Hernández foi relacionado para oito partidas pelo atual técnico, sendo a última em outubro do ano passado. Já Durán esteve em 24, mas não é chamado desde junho de 2025. Viveros, que certamente será aproveitado no ciclo da próxima Copa do Mundo, nunca foi convocado para a seleção principal.

— Eu não o (Viveros) vejo como possível convocado. Néstor Lorenzo não vai incluir na convocação um jogador que nunca atuou durante todo o processo — disse Fabio Poveda, repórter da Blu Radio.

Na mesma linha, o jornalista René Wehdeking, da Win Sports, também não acredita na possibilidade de Viveros ser chamado, o que deixa Borré em situação mais confortável:

— Viveros não foi chamado para a seleção recentemente, o que torna muito improvável que ele chegue a ser convocado. Posso estar enganado, mas, neste momento, diria com toda a certeza que não vejo nenhuma possibilidade de ele integrar a seleção.

São nove gols do atacante do Athletico em 16 jogos na temporada contra apenas seis de Borré em 21 partidas. Apesar das fases opostas, a tendência é de que Néstor Lorenzo aposte na experiência para fechar a lista para a Copa do Mundo. Borré é o favorito neste quesito.