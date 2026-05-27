Borré conformado, Carbonero cabisbaixo: como o Inter vai lidar com as ausências dos atacantes da Copa do Mundo

Carbonero treinou nesta terça-feira (26). Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter tenta evitar que a ausência de Borré e Carbonero na lista de convocados da Colômbia para a Copa do Mundo seja um problema para a sequência do ano. Em especial, já para o jogo contra o Bragantino (31), no domingo pela manhã. O clube se mobiliza para mantê-los motivados, mesmo após a óbvia decepção.

Borré fez uma manifestação pública após a divulgação da lista. Ele escreveu: "Com muita tristeza por não poder viver o sonho de jogar a Copa do Mundo, mas com a tranquilidade de ter dado tudo para estar lá. Apoiarei de outro lugar, torcendo por meus companheiros e por nossa seleção como um colombiano a mais. Seremos mais de 50 milhões de corações batendo por vocês".

Apesar dessa postagem, ele assimilou melhor a decepção. Elogiado por seu comportamento profissional, comentou com colegas de time e superiores que entende a opção de Nestor Lorenzo e de que era uma disputa árdua por um lugar na Copa.

Internamente, seu caso é dado como resolvido. Borré está com a cabeça tranquila para seguir atuando, seja como titular ou como reserva de Paulo Pezzolano.

Com Carbonero, será preciso um pouco mais. Profissionais do clube perceberam que estava mais "cabisbaixo" e introvertido no treino desta terça-feira (26). Pezzolano, Fabinho Soldado e Abel Braga conversarão com o atacante. A ideia é reforçar a confiança em seu trabalho e manter sua motivação lá no alto.

Clube desapontado

De certa forma, a ausência de ambos na lista também desapontou o Inter. O clube contava com as convocações até para valorizá-los no mercado. Especialmente Carbonero, que é mais jovem, tem 26 anos (Borré completará 31 em setembro), e poderia despertar interesse de europeus.

Diante do Bragantino, o Inter faz o último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo. Os 20 dias de férias que os jogadores terão são considerados fundamentais para "resetar" o sistema e evitar problemas de desmotivação ou falta de foco.