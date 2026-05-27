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Borré conformado, Carbonero cabisbaixo: como o Inter vai lidar com as ausências dos atacantes da Copa do Mundo

Jogadores não foram selecionados pela Colômbia para o Mundial; desafio colorado é evitar desmotivação

Rafael Diverio

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