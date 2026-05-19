Borré, Alan Patrick ou Allex: quem substitui Carbonero no ataque do Inter? Colorados opinam

Na comemoração do gol, Carbonero levou o terceiro amarelo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O melhor contra o Vasco não estará em campo contra o Vitória. Carbonero, autor de dois gols e duas assistências na partida de sábado passado, levou também um cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Essa ausência abre espaço para três candidatos a companheiro de Alerrandro, cada um com características próprias e que alteram bastante o funcionamento ofensivo da equipe.

Borré é o mais atacante deles. O colombiano frequentemente é escalado como centroavante, mas fez boa parte da carreira sendo dupla de alguém. E muitas vezes ao lado de alguém mais genuinamente "camisa 9". No River Plate, por exemplo, foi companheiro de Lucas Pratto, Julián Alvarez, entre outros.

Alan Patrick representa a possibilidade de retomada do modelo utilizado até pouco tempo atrás. Sem ser atacante, o camisa 10 atuaria como um meia mais adiantado, com a missão de abastecer Alerrandro, Bernabei e Vitinho. Sem a bola, poderia compor a última linha, com mais liberdade.

Allex seria uma versão mais jovem de Alan Patrick. E isso tem duas leituras: a primeira é a da vitalidade, a segunda é a da inexperiência em jogos grandes, como se apresenta esse no Barradão. O garoto tem sido escalado em função mais aberta pelos lados, mas diante do Vasco e do Athletic-MG recebeu chance atuando centralizado nos minutos finais.

Veja a opinião dos colorados

Essas opções dividem os colorados. O comentarista Vaguinha vota a favor de uma troca de colombianos:

— Eu iria com Borré. A única vez que jogaram juntos, contra o Santos, Alerrandro e Borré fizeram bom jogo e o Inter criou boas chances de gol. Allex também é ótima opção. Não é jogo para Alan Patrick.

Nani Chemello, comentarista e repórter colorada, prefere a opção pela juventude:

— Colocaria Allex no lugar de Carbonero. Ele fez essa posição contra o Athletic e marcou gol. Por característica, é o que se aproxima mais do colombiano, além de poder alternar função com Vitinho em alguns momentos. É a hora de dar sequência e confiança ao menino, o Inter precisa vender jogadores e ele já vem chamando atenção do mercado.

Lelê Bortholacci, um dos identificados colorados do Grupo RBS, apresenta duas alternativas:

— Escalaria Borré ao lado de Alerrandro, ou Alan Patrick no meio e adiantaria Vitinho. Por ser um jogo no Barradão, com a pressão que significa, não começaria com Allex.