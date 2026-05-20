O agora ponta-esquerda Bernabei recebeu a reportagem de Zero Hora nesta quarta-feira (20) no CT Parque Gigante. Além de falar sobre sua vida, sua carreira e seu futuro, o jogador projetou os dois próximos jogos do Inter antes da parada para a Copa do Mundo.

O Colorado visita Vitória e Bragantino. Contra os baianos, o confronto é no sábado (23), 17h; diante dos paulistas, será às 11h de domingo (31).

Ele também analisou a situação do Brasileirão, campeonato em que o quarto lugar e o 16º estão separados por seis pontos após 16 rodadas. Esse equilíbrio, aponta, é responsável por tornar impossível qualquer previsão sobre quais times irão para a Libertadores e quais estarão no rebaixamento.

— Sempre vamos querer nos classificarmos para a Libertadores, mas pensamos nesses dois jogos. Depois do Mundial, tem outros jogos. Temos um planejamento de descanso e retomada para finalizar o ano da melhor maneira.

Bernabei evita fazer cálculos de quantos pontos o time precisa nas duas últimas rodadas. Para ele, o importante é não deixar de pontuar. Por isso, pede atenção contra o Vitória:

— Jogo importante para nós para dar o salto que precisamos. Estamos trabalhando durante a semana e vamos nos preparar para ganhar porque precisamos.