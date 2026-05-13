Bernabei comenta sobre fase artilheira após vitória do Inter sobre o Athletic: "Confiança que a equipe me dá"

Bernabei, mais uma vez, foi destaque na parte ofensiva. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Em partida disputada no Beira-Rio, o time chegou a ceder o empate duas vezes contra o Athletic-MG, mas saiu com a vitória por 3 a 2. Na ida, o Colorado já havia vencido por 2 a 1.

Após o apito final, Bernabei, autor de um gol e uma assistência, comemorou a vitória e celebrou a fase artilheira. O jogador soma cinco gols nas últimas sete partidas. Contra o Athletic, marcou nos dois jogos.

— É por causa da confiança que a equipe me dá, a comissão técnica também. É um trabalho que todos estão fazendo. É graças a eles, sou muito grato a confiança que me dão — destacou o argentino.

Após o apito final, alguns torcedores vaiaram o elenco colorado, em especial o goleiro Rochet. Bernabei disse ser compreensível as críticas da torcida.

— Entendemos o torcedor que está bravo, porque a gente relaxou em alguns momentos. Levamos dois gols que não devíamos ter sofrido — concluiu.

O Inter volta a entrar em campo no sábado (16), às 18h30min, contra o Vasco, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão.