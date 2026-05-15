Bernabei alcança melhor temporada da carreira pelo Inter

Bernabei comemora gol no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após um 2025 de oscilação, Bernabei foi potencializado com a chegada de Paulo Pezzolano nesta temporada. O jogador, em cinco meses, já conseguiu atingir os melhores números da carreira. O atleta argentino desperta o interesse de clubes europeus.

O ano já é o mais artilheiro do lateral, que virou meia esquerda com o treinador uruguaio. São sete gols em 22 partidas.

Liberdade para atacar

Antes, a melhor marca havia sido com Roger Machado, em 2024, com três gols em 25 jogos. Acrescentando assistências no comparativo são: atualmente são três contra seis.

O fator apontado como diferencial foi a maior liberdade concedida ao argentino. O sistema de cobertura para quando ele atua na função de lateral foi reforçado, mas também a chegada de Matheus Bahia, lateral de origem, que gera a possibilidade de empurrar o atleta para mais para frente.

Em paralelo, o desempenho de Bernabei no Inter desperta o interesse de clubes europeus. Sondagens foram realizadas nas últimas semanas e levadas à direção colorada, que tem 80% dos direitos econômicos.

Propostas são aguardadas na janela de transferências na metade do ano. Nos bastidores, mesmo com a especulação da imprensa europeia, não houve contato da Roma até o momento. O vínculo entre as partes tem duração até dezembro de 2028.

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