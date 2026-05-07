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Autor do gol do título da Recopa Gaúcha, Borré entende críticas no Inter e garante: "Vou entregar o melhor"

Inter venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 1, no Estádio Bento Freitas

Zero Hora

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