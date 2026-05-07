Autor do gol do título da Recopa Gaúcha, Borré entende críticas no Inter e garante: "Vou entregar o melhor"

Borré voltou a balançar as redes após 14 jogos. Ricardo Duarte / SC Internacional

Com direito a emoção até os últimos minutos, o Inter venceu a Recopa Gaúcha 2026. No Estádio Bento Freitas, em Pelotas, a equipe venceu o Brasil-Pel por 2 a 1, de virada. Esse foi o terceiro título colorado da competição.

Vaiado na chegada em Pelotas e durante a partida, Borré marcou o gol da vitória do Inter, no fim da partida. O colombiano falou após o apito final sobre a cobrança do torcedor:

— É normal, estamos em uma equipe grande. Estamos em um time que exige, um time que sua torcida durante a história está acostumada a ganhar títulos, a ganhar campeonatos importantes.

Borré também foi questionado sobre a entrevista que concedeu à esposa, em um canal no YouTube. Ao falar sobre a pressão que sofria no clube, muitos torcedores não interpretaram as falas de forma positiva.

— Houve um mau entendido porque a entrevista foi gravada no início do ano. E no início do ano eu estava bem, vinha com uma sequência importante de gols, tendo boas atuações. Eu acho que saiu um pouco de contexto, porque o trabalho da minha esposa busca humanizar um pouco a gente, os jogadores — disse.

Por fim, o atacante do Inter comentou sobre a sequência que pode ter no time titular após o gol. Segundo ele, estará sempre à disposição de Pezzolano, seja para começar como titular, seja para entrar no segundo tempo.

— Vou estar sempre disponível, vou dar o máximo, vou entregar o melhor de mim. É importante para ele (Pezzolano) ter alternativas. Acho que hoje ele está tendo boas alternativas e, por isso, o time vem conseguindo bons resultados — concluiu Borré.

Próximo jogo

O próximo jogo do Inter é neste sábado (9), às 16h, contra o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O time gaúcho ocupa a 12ª colocação com 17 pontos e está a dois do primeiro clube da zona de rebaixamento, o Corinthians.