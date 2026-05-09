Autor do gol do empate do Inter nos acréscimos, Félix Torres valoriza resultado: "Muito Justo"

O equatoriano Félix Torres foi o responsável pelo gol que garantiu o empate do Inter - 2 a 2 - diante do Coritiba, fora de casa, neste sábado (9), em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão.

Na saída de campo, o zagueiro valorizou o trabalho da equipe, afirmando que resultado foi favorável apesar do jogo difícil.

— Conseguimos um resultado muito justo. Chutamos 15 vezes a gol. Sempre buscamos a vitória. O jogo foi complicado para nós, mas sempre tentamos — afirmou.

Como foi o jogo

O atacante Lavega abriu o placar para o Coxa ainda no primeiro tempo. Já no segundo tempo, Rafael Borré deixou tudo igual para o Colorado.

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Rodrigo Moledo, ex-Inter, aumentou para o Coritiba aos 38 minutos do segundo tempo. Félix Torres, nos acréscimos, garantiu o empate do Inter: 2 a 2 e o ponto na bagagem de volta para Porto Alegre.



