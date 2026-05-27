Ausência na Copa pode mudar patamar de Borré no Inter

Borré tem apenas oito gols marcados na temporada. Renan Mattos / Agencia RBS

Em mais um momento complicado vestindo a camisa do Inter, o atacante Rafael Borré pode estar vivendo seus últimos momentos em Porto Alegre. Apesar de não confirmar publicamente, caso uma proposta oficial chegue à mesa do presidente Alessandro Barcellos, o clube pode abrir as portas para uma negociação.

Essa possibilidade de saída também está ligada ao fato de o atleta não ter sido convocado para a disputa da Copa do Mundo. Existia a expectativa de valorização em caso de convocação por parte da Seleção Colombiana, algo que acabou não se confirmando na última segunda-feira (25).

Por ter um dos maiores salários do atual elenco colorado, além de contrato até dezembro de 2028, Borré possui reais chances de ser negociado assim que a janela de transferências for reaberta, em julho.

Recentemente, o futebol mexicano buscou informações sobre a situação do atacante. O Cruz Azul, inclusive, teria sinalizado com a possibilidade de uma oferta na casa dos 6,5 milhões de dólares (R$ 33 milhões). O também mexicano Monterrey é outro interessado.

Em caso de proposta oficial, a tendência é de um acordo que possa impactar positivamente os cofres do clube, com o Inter reduzindo sua folha salarial e ainda recebendo um valor pela saída do colombiano.