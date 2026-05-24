Ausência de Bernabei pode dar nova chance para Allex como titular do Inter

Allex pode assumir a vaga de Bernabei. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter terá um desfalque importante para o jogo contra o Bragantino no próximo domingo (31) pelo Campeonato Brasileiro. Suspenso em função da polêmica expulsão na derrota para o Vitória em Salvador, Bernabei não estará em campo no último compromisso colorado antes da parada para a Copa do Mundo.

Peça importante no time de Paulo Pezzolano, o vice-artilheiro do Inter na temporada 2026 com sete gols não desfalcava a equipe desde a derrota para o Mirassol, no Beira-Rio, no dia 19 de abril. Na ocasião, o treinador não teve nenhum dos laterais esquerdos, já que Bernabei estava suspenso e Matheus Bahia sentiu um desconforto muscular. Pezzolano utilizou Aguirre na direita e deslocou Bruno Gomes para o lado esquerdo.

Para o jogo em Bragança Paulista, Carbonero, que cumpriu suspensão contra o Vitória, estará de volta. A tendência é de que ele atue pelo meio, como vinha sendo utilizado pelo treinador.

Allex pode ganhar uma chance pelo lado esquerdo, com Vitinho atuando pela direita. Outra opção é a manutenção de Borré no ataque ao lado de Alerrandro. O baixo aproveitamento dos atacantes no Barradão, porém, pode pesar na decisão do treinador.

Dúvidas na defesa

Outras dúvidas no time estão na defesa. Juninho precisou ser substituído no segundo tempo em Salvador, mas relatou que foram apenas câimbras.

Rochet se recupera de uma lombalgia e tem chances de retornar ao gol. Os dois jogadores serão reavaliados ao longo da semana. A reapresentação dos atletas está marcada para terça-feira (26).