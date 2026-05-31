As mudanças de Inter e Bragantino quase seis meses depois do "milagre" da Série A

Carbonero é um dos remanescentes do ano passado. Jeff Botega / Agencia RBS

Faz quase seis meses daquele domingo escaldante em Porto Alegre em que os colorados começaram a tarde rebaixados à Série B e abriram a noite aliviados com um milagre de resultados que garantiram a permanência na elite.

Agora, os dois times protagonistas daquele jogo se reencontram na última partida antes da parada da Copa do Mundo. Às 11h deste domingo (31), no Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Bragantino e Inter encerram a primeira fase da temporada em partida da 18ª rodada do Brasileirão. Quantas mudanças desde então.

Do Inter daquele 7 de dezembro estarão em campo como titulares Bruno Gomes, Mercado e Vitinho. Os demais escalados, Rochet, Aguirre, Vitão, Bernabei, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Borré e Alan Patrick estão fora por razões variadas. Vitão foi vendido. Rochet está na Copa do Mundo. Bernabei está suspenso. Os outros são reservas. Abel Braga saiu da casamata e foi para os gabinetes. Paulo Pezzolano comanda o time.

No Bragantino, permanece Vagner Mancini no comando técnico. Dos 11 iniciais, devem estar em campo Alix Vinicius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Gabriel, Lucas Barbosa e Pitta. As novidades são o goleiro Tiago Volpi, ex-Grêmio, o lateral Sant'Anna, os meias Eric Ramires, Herrera e Fernando. Rodriguiho e Mosquera estão suspensos.

O Inter tenta terminar essa etapa em situação melhor. A equipe perdeu para o Vitória no final de semana passado, encerrando uma série de sete jogos sem perder. O Colorado corre risco de ficar próximo do Z-4 do Brasileirão, ainda mais com os três pontos conquistados pelo Santos contra o Vitória, no sábado.

Já o Bragantino vem embalado pela classificação na Sul-Americana e pelo 3 a 0 que aplicou no Vasco na última rodada do Brasileirão.