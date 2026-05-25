As missões de Pezzolano para o último jogo do Inter antes da Copa do Mundo 

Pezzolano precisará fazer mudanças para o jogo contra o Bragantino. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Paulo Pezzolano terá algumas missões para a semana de treinamentos do Inter antes da partida diante do Bragantino e da pausa no calendário para a disputa da Copa do Mundo. Mudanças no gol, na zaga e no ataque poderão ocorrer.

A primeira missão será escolher o substituto de Bernabei. Em tese, essa será a única troca obrigatória na equipe. O argentino foi expulso contra o Vitória e terá que cumprir suspensão. Carbonero retorna ao time e pode ocupar a vaga deixada pelo argentino.

A segunda mudança pode ocorrer no gol. A expectativa é de que Sérgio Rochet esteja recuperado do desconforto lombar que o tirou dos últimos jogos. Com isso, o treinador teria a missão de escolher entre o uruguaio ou Anthoni para ser o titular em Bragança Paulista (SP), no domingo (31).

A terceira mudança pode ocorrer na linha defensiva. Juninho foi o companheiro de Mercado na derrota de 2 a 0 para o Vitória. Apesar de não ter sido apontado como responsável direto, Juninho pode dar lugar a Victor Gabriel. Félix Torres foi convocado para o amistoso do Equador contra a Arábia Saudita, dia 30, em Nova Iorque.

Quem também pode deixar a equipe é o atacante Borré. O colombiano teve atuação muito criticada diante do Vitória. Sem funcionar ao lado de Alerrandro, o colombiano pode dar lugar a Allex na partida contra o Bragantino.

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