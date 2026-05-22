Aproximação com Benjamin e jogos no sacrifício: as histórias que mostram a liderança de Bruno Henrique no Inter

Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Passados dois meses da vitória do Inter sobre o Santos, que praticamente deu início ao novo momento do time no Brasileirão (e na temporada), Bruno Henrique segue como titular de Paulo Pezzolano. O volante tem sido a dupla de Villagra na abertura do meio-campo e tem conseguido fazer exatamente o que se espera de um jogador de seu nível aos 36 anos (faz 37 em outubro): uma hora de qualidade, intensidade, inteligência e liderança.

Esse perfil, inclusive, merece destaque antes mesmo dos números. Bruno Henrique é um dos mais inteligentes jogadores em campo, garantem antigos e atuais companheiros. Sua leitura dos cenários e dos espaços garante longevidade. E essa inteligência se reflete na liderança e no senso de responsabilidade. Com uma carreira vitoriosa, a ponto de ter sido campeão e capitão de Corinthians e Palmeiras, é um dos mais influentes do grupo atual.

No ano passado, teve papel fundamental no final do ano. Foi um dos que seguraram o vestiário quando os direitos de imagem atrasaram e as derrotas se acumularam. Foi para a linha de frente nos encontros com integrantes de organizadas que protestavam no CT.

Há uma passagem em específico que ilustra sua importância. Em setembro, Benjamin foi relacionado pela primeira vez com o time principal. Sem falar português, o ganês ficou tímido e se isolou. Bruno Henrique se aproximou do jogador e, por saber inglês, trouxe o colega de função para perto dos demais jogadores. Virou referência para os demais, com instruções, dicas e puxões de orelha para os mais jovens. E quase tudo com exemplo.

Mesmo com uma lesão no adutor, sem conseguir treinar, esteve em todas as partidas da reta final do Brasileirão. E mesmo na fase terrível, apareceu diante dos microfones para falar com a torcida.

Em campo, tem números que justificam a escolha de Pezzolano. Bruno Henrique tem média de 63 minutos por jogo entre Brasileirão e Copa do Brasil. Justamente o período em que dá suas maiores contribuições. E elas estão ligadas à qualidade na batida na bola e ao preenchimento de espaços.

Para um volante, tem índices bons em acerto de passes. Na intermediária ofensiva, chega a 76%, um aproveitamento que faz diferença na construção ofensiva e na manutenção da posse de bola.

Nos 15 jogos, soma 17 finalizações. Uma delas virou gol, contra o Athletic-MG, na partida de ida da Copa do Brasil. Na saída do campo, brincou que tinha sido um gol de futsal, por ter feito uma tabela de pivô com Alerrandro.

Defensivamente, a contribuição mais efetiva é na recuperação de bola. São 37, média pouco superior a duas por jogo. Sem o vigor de tempos anteriores, consegue atingir esses dados ocupando os espaços, sem necessariamente ter de correr atrás dos adversários.

Bruno Henrique é um exemplo de como dar a volta por cima dentro da mesma temporada. E de como se manter em boa forma garante longevidade no futebol.

Bruno Henrique em 2026 (sem Gauchão)

15 jogos

11 titular

63 minutos por jogo

1 gol

17 finalizações

31 toques na bola por jogo

81% acerto nos passes

76% acerto nos passes no terço final

37 recuperações de bola

0 cartão amarelo

*Sofascore