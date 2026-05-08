Após três meses, Inter pode voltar a repetir escalação no Brasileirão

Caso seja a vontade do treinador, o Inter pode repetir no sábado (9), contra o Coritiba, a mesma escalação que venceu o Fluminense no fim de semana passado. Este é um fato quase inédito na rotina colorada, já que Paulo Pezzolano só fez isso uma única vez até agora no Brasileirão.
A situação aconteceu há três meses, da segunda para a terceira rodada. Os mesmos atletas que atuaram no empate com o Flamengo, no Maracanã, no dia 4 de fevereiro, voltaram a campo no dia 12, na derrota para o Palmeiras, no Beira-Rio.
Na época, o técnico uruguaio descansou alguns titulares no meio de semana, diante do São Luiz, pelo Gauchão. O time atuou com: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.
Dúvida no gol
A conquista da Recopa Gaúcha sobre o Brasil de Pelotas na última quarta-feira (6) não deve impactar na escalação colorada que será mandada a campo no Couto Pereira. Até porque, grande parte dos titulares permaneceram treinando em Porto Alegre e sequer viajaram com a delegação.
A única questão diz respeito ao goleiro Rochet, recuperado de uma lesão na panturrilha direita e que vem trabalhando normalmente no CT Parque Gigante. Se for relacionado, o uruguaio ganharia a posição de Anthoni.
A atividade final ocorreu na manhã desta sexta (8) e a viagem para a capital paranaense ocorre no início da tarde. As boas notícias ficaram pelas presenças dos volantes Thiago Maia, que acusou uma câimbra no Bento Freitas, e Alan Rodríguez, que ficou afastado dos últimos jogos por desconforto na panturrilha esquerda. Porém, ambos devem ser reservas.
A provável equipe para começar a partida, agendada para as 16h de sábado, tem: Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok📲