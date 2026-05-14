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Após falhas de Rochet, titularidade do gol do Inter está aberta novamente

Goleiro comprometeu nas duas últimas partidas e dúvidas sobre seu desempenho voltam a pairar no Beira-Rio

Rafael Diverio

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