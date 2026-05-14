Após falhas de Rochet, titularidade do gol do Inter está aberta novamente

André Ávila / Agencia RBS

As falhas de Rochet contra Coritiba e Athletic-MG reacenderam um debate frequente nos últimos anos, especialmente após outubro de 2023, quando se lesionou com gravidade pela primeira vez. O uruguaio já errou o suficiente para ser reserva no Inter? E mais: Anthoni está pronto para substituí-lo?

Pela amostragem da torcida ao final da partida, o camisa 1 deveria ir para o banco. Além das vaias durante o jogo, foi xingado depois do apito final. Frise-se que aguentou as ofensas e, na descida para o túnel, fez os gestos de pedido de desculpas com a mão.

Menos mal para o Inter que essa falha não trouxe consequências mais graves. Mas elas já apareceram no empate com Remo e Coritiba e na derrota para o Athletico-PR.

O gol que levou de Ian Luccas, do Athletic, o segundo do time mineiro, deixou a impressão no comentarista identificado Vaguinha de que Rochet teria evitado o choque. O histórico de lesões e a proximidade com a Copa do Mundo poderiam pesar.

— Mesmo que inconscientemente — emendou Vaguinha.

"Está sem ritmo de jogo"

A sensação é compartilhada por especialistas como o ex-goleiro Ademir Maria. O jogador que defendeu o Inter na década de 1980 disse:

— Acho que com a chegada da Copa do Mundo o Rochet está com receio de se machucar. No gol do Atletic foi nítido que não quis dividir a bola com o atacante, que já tinha dividido com ele em outro lance — disse.

Ademir Maria aponta também para outras causas:

— Rochet está sem ritmo de jogo, já que vem de recuperação de lesão. Mas acho que pela história dele no futebol pode mostrar mais e continuar sendo o titular. Já Anthoni vem entrando bem, mas tem um defeito, que ainda pode se recuperar, o de ter altos e baixos dentro da partida. Também precisa de sequência para mostrar seu crescimento — avalia o ex-goleiro.

O técnico Paulo Pezzolano minimizou a situação. Segundo ele, são situações normais em atletas de alto rendimento. Quando perguntado sobre as vaias a Rochet, respondeu:

— É o que pensa a torcida. Rochet tem de ter a personalidade, como tem, e reverter isso. Então, são jogos, são momentos particulares de um jogador — comentou após a partida.

O dilema do técnico envolve, sem dúvida, a Copa do Mundo. Tirar Rochet a essa altura certamente causaria impacto em Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia. Se Rochet for para o banco por insuficiência técnica, terá vivido um momento ruim a um mês do Mundial. E se sair para ficar 100% fisicamente, também pode virar interrogação na equipe. Por isso, a tendência é de que seja mantido no gol contra o Vasco, no sábado (16), em busca de recuperação. Pensando na Copa, é claro, mas sem deixar que interfira no desempenho.