Antes da Copa, Inter terá dois desafios fora de casa para tentar "trocar de turma" no Brasileirão

Bernabei é um dos destaques da nova fase do time colorado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Há quase um ano, o Inter perdia por 2 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e entrava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Estar entre os quatro piores do campeonato foi algo frequente para o Colorado em 2025, e aquela derrota deu sinais de que a temporada seria bem complicada.

Era a 12ª rodada, a última antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Isso significou que o Inter passou um mês inteiro na parte mais temida da tabela.

Em 2026, após um início de Brasileirão preocupante, o cenário parecia se repetir. Porém, nas últimas rodadas, o time treinado por Paulo Pezzolano reagiu e está conseguindo, inclusive, recuperar a força do Beira-Rio. Venceu as duas últimas partidas em casa: um 2 a 0 convincente contra o Fluminense e uma goleada arrasadora por 4 a 1 diante do Vasco, no último sábado (16).

Faltando duas rodadas para a parada para a Copa do Mundo 2026, o Inter está com 21 pontos, três acima do Z-4 e três abaixo do G-4. E, pelo futebol apresentado contra o Vasco de Renato Portaluppi, há esperança de "trocar de turma", figurando na primeira página da tabela, perto do topo e longe da zona de rebaixamento.

— Você sabe que no Brasileirão há muitos times grandes. E temos que aproveitar o momento. Hoje é um momento bom. Sou uma pessoa que não gosta de olhar muito a tabela. Gosto de ver jogo a jogo — disse Pezzolano após a vitória de sábado.

Desafios longe do Beira-Rio

Os dois desafios antes da paralisação serão fora de casa, onde, incrivelmente, até poucas rodadas atrás o time gaúcho tinha melhor aproveitamento. No sábado (23), o Inter estará em Salvador para enfrentar o Vitória e sua torcida apaixonada e, no domingo (31), jogará contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Ambos os times estão, como o Inter, na parte intermediária da tabela.

Para Pezzolano, a luta é por dar continuidade ao bom futebol apresentado na última rodada.

— Estamos perto do que queremos hoje, sim. Há muitas coisas em que ainda precisamos crescer, mas estamos perto do que buscamos. Sempre falei: colocar o clube acima do que você quer. Não sou um treinador de morrer com o que eu quero, não. Vou morrer com o que eu acho que tem — explicou.

O Inter volta a treinar nesta terça-feira (19), pensando na partida do próximo sábado (23), às 17h, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Paulo Pezzolano já sabe que não poderá contar com Carbonero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Borré, Alan Patrick e Allex são os candidatos a assumir a titularidade.

Próximos jogos do Inter

23/5 Vitória x Inter (Salvador) - 17ª rodada

31/5 Bragantino x Inter (Bragança Paulista - 18ª rodada

Assista aos gols do Inter na goleada sobre o Vasco: