Amistoso da Colômbia pode desfalcar o Inter contra o Bragantino

Tendência é de que ao menos Carbonero seja convocado pela seleção de seu país. Foto por OMAR VEGA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O técnico Paulo Pezzolano pode ter problemas para definir a escalação do Inter diante do Bragantino. A seleção da Colômbia tem dois amistosos marcados antes da Copa do Mundo. Caso Carbonero e Borré estejam na lista dos 26 convocados para o Mundial, terão que se apresentar nos próximos dias.

O Inter ainda não tem a data confirmada para a liberação dos jogadores em caso de convocação, mas sabe que, no dia 1º de junho, dentro da data Fifa, a Colômbia tem amistoso marcado contra a Costa Rica, nos Estados Unidos. Já no dia 7, também em solo americano, o adversário será a Jordânia.

Pelo regulamento da Copa do Mundo, os atletas convocados precisam ser liberados por seus clubes. No entanto, é possível que o Inter tente manter os jogadores para a partida diante do Bragantino, caso haja um acordo com a federação colombiana, que aguarda a chegada dos convocados a partir desta segunda-feira (25).

A tendência, neste momento, é de que ao menos Carbonero esteja na lista da Colômbia para a disputa da Copa do Mundo. Com isso, caso não haja liberação, sua utilização diante do Bragantino, no domingo (31), em Bragança Paulista, ficaria inviável.