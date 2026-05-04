Alerrandro vira a cara do Inter mais operário e com menos grifes em campo

Alerrandro foi decisivo contra o Fluminense. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Entraram os operários, saíram as grifes. O melhor exemplo para a mudança realizada nas últimas semanas por Paulo Pezzolano no Inter se chama Alerrandro. Sem o mesmo status de Rafael Borré, atacante de seleção colombiana e salário milionário, ele é o centroavante titular do Inter.

Após iniciar o Brasileirão com um time mais com o pé no acelerador, o técnico uruguaio aliviou a rotação do time. Em busca de maior equilíbrio defensivo, opta neste momento por um time mais trabalhador do que virtuoso. Contra o Fluminense, no domingo (3), a nova versão colorada rendeu a segunda vitória do Inter no Beira-Rio na competição.

O 2 a 0 esteve intimamente ligado à atuação de Alerrandro. O primeiro gol contou com uma assistência dele. No segundo, ele foi o responsável por colocar a bola na rede. Nas últimas três partidas, o time colorado marcou seis vezes, quatro com a participação de seu novo centroavante titular. Alerrandro concedeu três assistências e um gol.

— Estou muito feliz. Meu objetivo é poder ajudar o Inter da melhor forma. A sequência é muito importante — comemorou cercado de microfones na zona mista.

Quando for ouvir as palavras de Pezzolano após a partida, Alerrandro ficará bem feliz da avaliação recebida. O treinador teceu elogios, mas não se esqueceu de Borré.

— Vem fazendo bons jogos, como todos. Merecia fazer gol. Faz um trabalho muito duro com os zagueiros. Muito contente com ele. Seguir trabalhando. Contente também com Rafa Borré. Temos bons centroavantes.

Mesmo na reserva, o colombiano esteve entre os principais assuntos do Inter. Além da perda de uma posição no time, repercutiu sua declaração sobre o desconforto sentido no ano passado com a pressão da torcida.

Além de Pezzolano, o diretor técnico Abel Braga também escudou o jogador.

— O jogador foi verdadeiro, acabou. Borré é um cara excepcional, de um caráter incrível — exaltou.

Há outra preocupação. Alan Patrick é outra grife sentada no banco de reservas. Contra o Fluminense, o camisa 10 sequer foi utilizado.

— Jogadores muito humildes. Trabalham muito no dia a dia. Vamos precisar deles. São jogadores de grande qualidade. Estão fazendo o melhor para os companheiros e para o grupo — explicou ao falar da dupla de reservas.

Pezzolano explicou as razões que o fizeram colocar o pé no freio, abrir mão das estrelas e apostar em jogadores menos técnicos.

— Sem dúvida hoje, é o que está nos fazendo somar pontos. Precisamos somar pontos. Um time em que os 11 defendem e atacam, com paciência sem bola. Antes queria roubar a bola o quanto antes — avaliou.

O próximo confronto do Inter será contra o Brasil de Pelotas, na quarta-feira (6). O jogo é válido pela Recopa Gaúcha. Brasileirão, só no sábado (9), contra o Coritiba.

Confira a entrevista de Pezzolano após a vitória sobre o Fluminense