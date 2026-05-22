Alerrandro reencontra Vitória em alta no Inter e volta ao palco de golaço indicado ao Puskás

Alerrandro assumiu a titularidade no Inter. Ricardo Duarte / Inter,divulgação

A partida entre Vitória e Inter, pelo Brasileirão, terá um sabor especial para Alerrandro. Em evidência nas últimas rodadas, o centroavante vive um de seus melhores momentos no clube e reencontrará o time no qual brilhou recentemente, assinando a fase mais marcante da carreira.

O atacante defendeu o Vitória por empréstimo em 2024 e foi fundamental para a permanência do time baiano na Série A. Foram 52 jogos, com 21 gols e sete assistências. No Brasileirão, terminou como artilheiro ao lado do ex-colorado Yuri Alberto, hoje no Corinthians, ambos com 15 gols.

As boas atuações despertaram o desejo do Vitória em mantê-lo, mas o negócio não avançou por divergências financeiras: o Bragantino pediu R$ 38 milhões (mais de 6 milhões de euros). Posteriormente, Alerrandro foi vendido ao CSKA, da Rússia, por 5 milhões de euros. No futebol russo, porém, não repetiu o mesmo desempenho.

O vínculo com o Inter ocorreu por empréstimo, com cláusula de compra obrigatória caso atinja 15 gols na temporada. Até agora, soma quatro gols e quatro assistências em 21 partidas com a camisa colorada.

Golaço icônico no Barradão

A história entre Alerrandro e Vitória também inclui um momento icônico: em novembro de 2024, pelo Brasileirão, fez um golaço de bicicleta contra o Cruzeiro, no Barradão, lance que lhe rendeu indicação ao prêmio Puskás, da Fifa. A honraria ficou com Santiago Montiel, do Independiente, autor de um gol no mesmo estilo, mas de fora da área.

Extremamente identificado com a torcida baiana, Alerrandro ainda não enfrentou o ex-clube desde a saída. Do lado colorado, a expectativa é de que ele tenha Borré como parceiro no ataque, já que Carbonero está suspenso pelo terceiro amarelo.

Relembre o gol de Alerrandro indicado ao Puskás