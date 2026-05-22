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Alerrandro reencontra Vitória em alta no Inter e volta ao palco de golaço indicado ao Puskás

Centroavante colorado enfrenta clube onde foi artilheiro e protagonista em 2024

Saimon Bianchini

Direto de Salvador

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