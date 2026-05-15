Alerrandro e Borré juntos ou separados? Gols de colombiano reabrem debate no Inter

Borré (E) soma nove gols na temporada; Alerrandro (D) tem três. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O mês de abril foi de mudança no comando de ataque do Inter. Sem gols, Borré perdeu a titularidade para Alerrandro. O brasileiro, apesar de não ser afirmação, ganhou espaço com assistências importantes. Mas, em maio, o colombiano vem de três gols nos últimos três jogos e pretende reconquistar o que já foi seu.

Para além da disputa, existe a possibilidade de parceria — o que ocorreu em poucos momentos. São oito partidas em que os atacantes formaram dupla, mas por apenas 191 minutos, pouco mais de dois jogos completos. Iniciaram lado a lado uma vez, na vitória sobre o Santos. Nesse recorte, cada um fez um gol e Borré ainda distribuiu uma assistência.

Afinal, a fase dos dois indica a necessidade de encaixá-los entre os 11? Quais as chances de dar certo? Ou Pezzolano deve manter o time com um centroavante?

No final de janeiro, quando Alerrandro era um recém-contratado, o técnico já havia projetado a parceria.

— (Alerrandro) Pode jogar com Borré tranquilamente. Borré pode fazer muito bem o segundo ponta. Vamos ver como vai se incorporar.

Iarley, um dos principais atacantes da história do Inter, hoje é treinador. Para ele, Alerrandro e Borré podem jogar juntos, mas faz ressalvas:

— Em alguns momentos específicos, sim. Depende do jogo, da proposta. Não tem problema, desde que haja uma composição no meio de campo que dê sustentação. E depende para o que o treinador quer: mais força, mais pressão, mais gente na área. Depende da estratégia.

Para Cristiano Munari, comentarista da Rádio Gaúcha, o uruguaio deve optar pelo colombiano ou pelo brasileiro.

— Borré e Alerrandro juntos foi uma dupla de ataque que até teve bom rendimento contra o Santos, na Vila Belmiro. Penso que o melhor Borré é ao lado de um centroavante, como foi em sua passagem pelo River Plate. Porém, pensando no momento do Inter, não escalaria os dois juntos porque isso implicaria na saída do Carbonero do time. Não vejo como o time ter equilíbrio defensivo com dois centroavantes e mais Carbonero. Como Carbonero não deve sair do time, hoje é Alerrandro ou Borré. Prefiro Borré.

Iarley tem outra preferência, mas entende que cada um pode contribuir.

— São características diferentes, vai muito do plano de jogo. Pressão maior e baixar as linhas? Borré. Presença de área, força, retenção de bola e disputa aérea? Alerrandro. Alerrandro vive melhor momento, com sequência. Ele está um pouco na frente, mas eu não tenho preferência em função de que analiso conforme o adversário.

Por ora, Pezzolano deve optar pela manutenção de Alerrandro como o atacante do Inter, mas Borré promete aquecer a dúvida do treinador.

Uma dupla? É provável que somente durante os jogos.

Os números de Borré e Alerrandro em 2026

Borré

25 jogos;

9 gols;

2 assistências.

Alerrandro

20 jogos;

3 gols;

3 assistências.

Quando Borré e Alerrandro atuaram juntos?