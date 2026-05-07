Além de Alan Patrick, Paulo Pezzolano deseja recuperar outro meia no Inter

Pezzolano fez questão de destacar a atuação de Bruno Tabata após a Recopa. Ricardo Duarte / SC Internacional

O técnico do Inter, Paulo Pezzolano, estabeleceu como meta recuperar o meia Bruno Tabata. Pouco utilizado no Brasileirão, o atleta recebeu elogios enfáticos do treinador após a conquista da Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (6).

Questionado especificamente sobre Alan Patrick e Rafael Borré, o treinador fez questão de destacar a atuação de Bruno Tabata. O jogador deve ganhar mais espaço na sequência da temporada.

— Quero dar parabéns ao Tabata. Esse é o Tabata que eu conheço. Esse Tabata pode ajudar muito a gente. Estou muito feliz por ele, porque fez um jogo muito positivo. Se Deus quiser, que ele pegue confiança, porque é um jogador que pode ajudar muito a gente — afirmou.

Bruno Tabata foi presença constante na equipe durante o Gauchão, participando de nove dos 11 jogos colorados, sendo titular em cinco deles.

No Brasileirão, porém, o meia perdeu protagonismo. Foi titular apenas na estreia, contra o Athletico-PR, e, nas 14 partidas seguintes totalizou somente cinco participações, sendo quatro delas entrando apenas nos minutos finais. Na maior parte dos confrontos, o jogador amargou o banco de reservas.

A manifestação de Pezzolano reforça uma das metas internas do treinador: recuperar atletas de maior qualidade técnica que perderam espaço ao longo da temporada.

Um deles é Alan Patrick, que já foi o grande protagonista técnico da equipe, mas hoje amarga mau momento.

O outro é Bruno Tabata, que agora aparece como nova opção de Pezzolano para revitalizar a criação do setor ofensivo colorado.