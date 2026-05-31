Aguirre lamenta derrota para o Bragantino e valoriza parada para a Copa: "Voltar da melhor forma"

Braian Aguirre marcou o gol do Inter em Bragança Paulista. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter não deixou uma última boa imagem para o torcedor no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Na manhã deste domingo (31), o Colorado perdeu por 3 a 1 para o Bragantino, no interior de São Paulo.

O time paulista chegou a abrir 3 a 0, mas os gaúchos conseguiram descontar com Aguirre, no segundo tempo. Após o jogo, o lateral avaliou a partida e também valorizou a parada para o Mundial, que proporcionará tempo de trabalho ao Inter.

— Creio que hoje (domingo, 31) não foi o nosso melhor jogo, mas a gente sabe o que tem de trabalhar. Aproveitar essa parada para descansar a cabeça, seguir trabalhando e voltar da melhor maneira para o que resta da temporada — avaliou Aguirre.

Agora, o Colorado terá quase dois meses sem jogos. A próxima partida será apenas em 22 de julho, contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Até lá, os jogadores terão um período de folga e, depois, tempo para aprimorar questões de campo para o restante da temporada.

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