Adversário do Inter, Vitória é o quarto melhor mandante no Brasileirão

No Barradão, Vitória eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. Ver Descrição / Agencia RBS

O Inter tem no próximo sábado (23) uma missão difícil: encarar o quarto melhor mandante do Brasileirão 2026 na sua casa. O Vitória só tem uma derrota em sete partidas no Barradão, e ela foi para o Flamengo.

Fora o único revés, são cinco vitórias e um empate. Um aproveitamento de 76%, que só fica atrás de Fluminense, Athletico-PR e Palmeiras em seus respectivos domínios.

Além do Brasileirão, são outras duas derrotas em casa no ano, para o Bahia, pelo estadual, e Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. Somando as duas competições com a Copa do Brasil, competição na qual o Vitória eliminou o Flamengo, são sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Apesar da grande campanha no Barradão, o time de Jair Ventura é o segundo pior visitante do Brasileirão. Por isso, é 14º com 19 pontos, a um do Z-4.

Por outro lado, o Inter é o 7º melhor visitante. Só tem uma derrota longe do Beira-Rio, além de duas vitórias e quatro empates.

As equipes se enfrentam às 17h de sábado (23) em Salvador. Colorado está a três pontos do G-4, mas também a três do Z-4.