Abel Braga confirma que Inter planeja contratar na próxima janela: "Dentro das nossas possibilidades"

O Inter venceu o Fluminense na noite deste domingo (3), no Beira-Rio, e subiu consideravelmente na tabela, saindo do Z-4. Após a partida, o diretor técnico Abel Braga celebrou o resultado, reforçou a confiança no trabalho da comissão técnica e falou sobre a perspectiva para a próxima janela de transferências, que se inicia em julho.

— Nós vamos tentar algumas coisas. Temos trabalhado muito, o pessoal do scouting, o Fabinho Soldado, junto com o Paulo e comigo. A gente tem visto atletas que vamos ver se conseguem entrar dentro das nossas possibilidades — falou.

O dirigente citou que a folha salarial do Inter está abaixo de outros grandes clubes brasileiros e que a equipe se adapta dentro de suas limitações:

— Isso não significa dizer que a nossa equipe é a pior, que nossos jogadores são os piores. Nós estamos procurando trabalhar, dentro desse processo, para que seja uma equipe bem positiva, de muitas vitórias, para dar confiança ao torcedor para que venha a todos os jogos.

Paulo Pezzolano comanda a equipe na Recopa

Na quarta-feira (6), o Inter enfrenta o Brasil-Pel, em Pelotas, valendo a taça da Recopa Gaúcha. Abel informou que uma equipe alternativa será relacionada, mas que o técnico Paulo Pezzolano estará na casamata.

— Eles estão treinando agora, quem não participou do jogo ou participou pouco. Treinam na terça pela manhã e viajam pra Pelotas. Quarta-feira o Paulo dirige outro treinamento para o grupo que ficou e vai de carro — detalhou.