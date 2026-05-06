A versão da diretoria do Inter para os protestos realizados em Pelotas

A diretoria do Inter viu o protesto realizado no final da tarde desta terça-feira (5), na chegada da delegação a Pelotas, como uma ação orquestrada por membros de torcida organizada. A motivação estaria ligada à exigência por ingressos para que pudessem acompanhar à decisão da Recopa Gaúcha contra o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas, às 20h desta quarta (6).
O espaço reservado à torcida visitante tem capacidade para mil pessoas, com preço a R$ 120 de forma antecipada e R$ 150 no dia da partida. Conforme relatado à reportagem, a diretoria colorada recebeu 50 cortesias por parte do clube mandante e teria negado o subsídio de entradas para mais torcedores, gerando a revolta.
Três faixas foram estendidas em frente ao hotel que serve como concentração para a equipe, sendo que duas faziam referência direta ao presidente Alessandro Barcellos — que não viajou com o time no ônibus. As frases escritas diziam "Fora Barcellos" e "Faltam 240 dia$".
Na passagem dos atletas para o saguão, xingamentos foram direcionados principalmente ao executivo de futebol Fabinho Soldado, ao meia Alan Patrick e ao atacante Borré.
O Inter utilizará em Pelotas um time alternativo, com reservas em campo e jovens da base ocupando o banco. Grande parte dos titulares permaneceram em Porto Alegre, se preparando para o jogo de sábado (9), contra o Coritiba, pelo Brasileirão.
A provável escalação para iniciar a decisão da Recopa Gaúcha tem Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Thiago Maia, Paulinho, Tabata, Alan Patrick e Kayky; Borré.
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