A provável escalação do Inter contra o Coritiba pelo Brasileirão

De volta aos treinos, Rochet deve ser titular contra o Coritiba. Ricardo Duarte / Inter

O Inter terá o retorno dos jogadores considerados "titulares" para enfrentar o Coritiba, neste sábado (9), às 16h, em Curitiba. No último jogo da equipe, na quarta-feira (6), contra o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha, o time escalado foi alternativo.

A principal novidade na escalação deve estar no gol. Após quase um mês fora por lesão, Rochet voltou a treinar nesta semana e foi relacionado. Pezzolano disse em entrevista após a vitória sobre o Fluminense, na última rodada do Brasileirão, que vê o uruguaio como titular da posição.

Quanto ao restante do time, Pezzolano deve manter a escalação que venceu o time carioca, no Beira-Rio. Na defesa, Matheus Bahia segue como lateral-esquerdo, o que dá a liberdade para Bernabei seguir atuando mais à frente.

Entre os jogadores que devem estar no banco de reservas os destaques ficam por conta de Alan Patrick e Borré. Ambos foram titulares na conquista da Recopa Gaúcha, sendo que o colombiano marcou o gol do título colorado.

O Inter deve ir a campo com: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique, Allex e Bernabei; Carbonero e Alerrandro.