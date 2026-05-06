A provável escalação do Inter contra o Brasil de Pelotas pela Recopa Gaúcha 

Alan Patrick deve voltar ao time contra o Brasil-Pel pela Recopa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter decide a Recopa Gaúcha nesta quarta-feira (6), às 20h, diante do Brasil de Pelotas. O jogo será disputado no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Para este confronto, o técnico Paulo Pezzolano preservará os titulares e mandará a campo uma equipe alternativa. A estratégia será a mesma do Gauchão, quando escalou jogadores que atualmente são reservas, com atletas da base como opção no banco.

A provável escalação do Inter tem Anthoni; Aguirre, Clayton, Juninho e Luiz Felipe; Paulinho, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick e Kayky; Borré.