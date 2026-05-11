A "infartante" classificação do River de Coudet, ex-Inter, às quartas do Argentino: "Emoção demais para meu gosto"

Eduardo Coudet comemorou a classificação do River Plate River Plate / Divulgação

O ex-técnico do Inter Eduardo Coudet viveu uma de suas definições mais emocionantes neste domingo. O atual comandante do River Plate avançou às quartas de final do Campeonato Argentino após estar virtualmente eliminado para o San Lorenzo. O jornal Olé usou o adjetivo "infartante" para definir a partida.

A partida terminou em 2 a 2, com 1 a 1 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação. No tempo suplementar, o gol de Quintero havia sido marcado a 15 segundos do fim.

Nas cobranças de pênalti, o San Lorenzo tinha vantagem de 3 a 2 faltando três cobranças, duas suas e uma do River Plate. Se convertesse uma das duas ou se seu goleiro defendesse a que faltava, estaria classificado.

Mas o Monumental de Nuñez lotado viu um quase milagre: Beltrán, goleiro do River, defendeu o primeiro; o River converteu; o San Lorenzo chutou por cima. Então, na sexta série de cobranças, o River converteu e o chute do San Lorenzo pegou na trave, correu a linha e não entrou.

— Tentamos até o final, não desistimos nunca. A bola entrou no último lance. E demos emoção demais para o meu gosto — disse Coudet.

O River avançou às quartas de final. Além dele, estão classificados Belgrano, Huracán (que eliminou o Boca Juniors), Unión de Santa Fe, Argentinos Jrs, Rosario Central, Racing e Gimnasia La Plata.

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