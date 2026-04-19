Volante do Inter pede desculpa à torcida após derrota para o Mirassol: "Sentimento de frustração" 

Paulinho começou o jogo como titular e foi substituído na etapa final. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Inter voltou a decepcionar a torcida no Beira-Rio. Na manhã deste domingo (19), pela 12ª rodada do Brasileirão, o time comandado por Paulo Pezzolano foi derrotado em casa por 2 a 1 pelo Mirassol, que era o lanterna e não vencia desde a estreia na competição.

Após o apito final, o volante Paulinho lamentou o resultado e pediu desculpas ao torcedor. Para ele, o elenco tem o mesmo sentimento do torcedor com a derrota: o de frustração.

— A gente pede desculpa por hoje não ter conseguido o nosso objetivo, que era vencer. O sentimento deles (torcedores) é o nosso, de frustração. A gente queria muito vencer esse jogo, sabia da importância, porque subiria na tabela. Não foi possível. É continuar trabalhando, acreditando no grupo e no trabalho da comissão para evoluir e conseguir vencer no próximo jogo — afirmou Paulinho.

Os visitantes construíram o resultado ainda no primeiro tempo, com gols aos 21 e aos 44 minutos em contra-ataques bem executados, finalizados por Lucas Oliveira e André Luis. O Colorado só conseguiu descontar já aos 47 da etapa final, com Alan Patrick, tarde demais para evitar mais um tropeço.

O Inter segue como o pior mandante do campeonato e vê o Z-4 assombrar outra vez. Agora, apenas um ponto separa a equipe da zona de rebaixamento.

Paulinho começou como titular contra o Mirassol e foi substituído na etapa final, para a entrada de Alerrandro. Questionado sobre os motivos do desempenho irregular do time em casa, o volante respondeu: