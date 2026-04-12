Vitinho lamenta empate no Gre-Nal 452: "Tentamos ao máximo fazer o gol"

Vitinho falou após o Gre-Nal. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em um Gre-Nal pouquíssimo inspirado, o Inter até teve boas oportunidades, mas não marcou neste sábado (11), no Beira-Rio. O sentimento após o resultado em casa é ruim para o Colorado, pois o time poderia ter mantido a boa sequência dos últimos jogos.

— Gre-Nal é sempre assim, truncado e brigado. Tentamos ao máximo fazer o gol, mas não conseguimos. Importante que não tomamos gol, sei que pela nossa sequência sem derrotas ficou amargo o sentimento — disse Vitinho após a partida, para o Prime Video.

No fim das contas, foram 11 finalizações do Inter, que exigiu três defesas do goleiro adversário.

O meia do Inter ressaltou que agora o foco é na próxima partida, no dia 19 de abril, às 11h, novamente no Beira-Rio. O Colorado está em 13º no Brasileirão, com 13 pontos.