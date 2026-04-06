Virtude específica faz volante ganhar moral no Inter e se tornar alicerce da boa fase do time

Villagra foi um dos destaques do Inter contr ao Corinthians. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O volante Rodrigo Villagra é considerado um alicerce da boa fase do Inter nos últimos quatro jogos de invencibilidade da equipe de Paulo Pezzolano. E não apenas por ter sido titular em todos eles.

O meio-campista vem chamando atenção da comissão técnica pela precisão no passe, sobretudo no campo adversário e no terço final do campo.

Na vitória sobre o Corinthians, neste domingo (5), por exemplo, segundo dados do site Sofascore, Villagra acertou todos os 10 passes que deu no campo de ataque.

Já considerando as duas intermediárias, o argentino errou apenas dois dos 26 passes dados, com aproveitamento total de 92% de precisão.

Ao longo de todo Brasileirão, por sua vez, Villagra tem um aproveitamento de 89%, com uma média de 26,2 passes certos por jogo, sendo que 12,4, ou seja, quase a metade, é no terço final do campo.

Desde que o argentino assumiu a titularidade, o Inter não perdeu mais no Brasileirão. Foram teve três vitórias — contra Santos, Chapecoense e Corinthians — e um empate diante do São Paulo.

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