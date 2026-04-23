Virada na Copa do Brasil alivia pressão no Inter para a sequência decisiva do Brasileirão

Bernabei foi o destaque do Inter na vitória sobre o Athletic. Ricardo Duarte / SC Internacional

A estreia com vitória na Copa do Brasil é um pequeno alívio para o Inter após a derrota para o Mirassol, que era o lanterna do Brasileirão, no Beira-Rio. Na noite de quarta-feira (22), a equipe venceu o Athletic, de Minas Gerais, por 2 a 1, de virada. Os gols foram de Bruno Henrique e de Bernabei.

Agora, o time volta o foco para o Brasileirão, já que o jogo de volta pela quinta fase do torneio nacional é só em 14 de maio. São três jogos do Campeonato Brasileiro no caminho, sendo o primeiro deles contra o Botafogo, fora de casa, neste sábado (25), às 18h30min.

— No último jogo estávamos em casa e não fizemos nada bem, mas hoje já começamos com um resultado positivo. Sabemos que os jogos não são iguais, mas o mais importante é que o time está amadurecendo. O mais importante é ganhar o próximo jogo para seguir crescendo — disse Paulo Pezzolano após o a vitória sobre o Athletic.

Depois, o Inter terá jogos contra Fluminense, em casa, e contra Coritiba, fora. Neste período de três jogos, serão dois longe do Beira-Rio, o que no momento não tem sido ruim. Das 11 partidas como visitante no ano, o clube tem 60% de aproveitamento. Dentro de casa, são 13 jogos e o índice cai para 54%.

No Brasileirão, por exemplo, foram sete jogos no Beira-Rio, com quatro derrotas, dois empates e uma vitória. Fora de seus domínios, o Inter tem dois empates, uma derrota e duas vitórias.

Sem um time titular

Pezzolano reforçou mais uma vez que não tem um time titular definido, com a possibilidade de realizar trocas a cada partida, conforme o adversário.

Contra o Athletic, o uruguaio disse que jogaram aqueles que "estavam melhor". Alerrandro, Thiago Maia e Bruno Henrique foram as principais novidades entre os titulares. Sobre a ausência de maior destaque, Carbonero viu a partida do banco de reservas. O técnico justificou a escolha:

— Até agora, Carbonero jogou sempre. Foi o primeiro jogo que não entrou. É um jogador importante para nós e, para o próximo jogo, pode começar como titular.

Inter e Botafogo jogam neste sábado (25), às 18h30min, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time gaúcho está em 14° lugar, com 13 pontos, um à frente do Corinthians, 17° colocado, que abre a zona de rebaixamento.