"Vai ser um ano duro": o que disse Paulo Pezzolano após o empate do Inter contra o São Paulo

Inter vinha embalado de duas vitórias antes da data Fifa. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter deixou escapar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão, resultado que deixaria a equipe na parte de cima da tabela. O gol de Calleri nos minutos finais garantiu o empate para o São Paulo e tirou o resultado positivo do técnico Paulo Pezzolano.

Na avaliação do treinador, o gol do time paulista surgiu de um "pequeno detalhe individual", que pode ser atribuído ao goleiro Anthoni. Mesmo assim, o uruguaio destacou que o elenco segue evoluindo e destacou os sete pontos conquistados nos últimos nove disputados.

— Estamos crescendo. De nove pontos, fizemos sete. O time segue crescendo, segue somando na tabela. Mas, sem dúvidas, hoje podíamos ter ganhado os três pontos — disse Pezzolano.

No decorrer da entrevista coletiva, o uruguaio salientou que o Inter vive um período de transição e que todos precisam entender isso. Na resposta, ele lembra que será uma temporada de muito trabalho e que não se pode ficar apegado em conquistas passadas do clube.

— É um ano que vai ser duro. Se não assumirmos que vai ser um ano duro, que vai ser de muito trabalho e se acharmos que temos o Inter de quando jogava nas copas, quando saía campeão do mundo, quando saía campeão da Libertadores, acharmos que é o mesmo momento, vamos sofrer muito mais. Tem que entender que é um ano de transição — ressaltou o treinador, que admitiu ter ficado como uma "sensação ruim" em função do resultado.

Confira outras respostas de Paulo Pezzolano

Poucas oportunidades para Allex

Podia entrar. Podia entrar Clayton, Juninho, podem entrar todos os jogadores. Allex fez bons jogos no começo, está crescendo dia a dia, o menino está trabalhando muito bem, mas em algum momento pode entrar.

Atuação de Bernabei

Bernabei fez um jogo espetacular. Hoje não teve nenhum problema por seu lado. E o gol não veio por erro dele, nem nada. Em vez de colocar a Vitinho (suspenso) por direita, que é mais ofensivo, colocamos a Aguirre, um pouco mais defensivo, e fizemos um pouco mais ofensivo pela esquerda com o Bernabei. Se eu colocava o Matheus Bahia e o Aguirre, era uma linha de cinco que ia custar mais a transição.

Procura do equilíbrio

Estamos procurando equilíbrio para somar pontos. Precisamos somar pontos. Lástima que não pudemos somar os três pontos.

Ausência de Vitinho, Félix Torres e Rochet

Qualquer jogador que não jogue faz falta. Temos jogadores da seleção, Félix, Rochet, os jogadores que chegaram agora, mas todos os times tinham isso também. Qualquer time também tem um expulso, tem três amarelos, é normal. Sempre vai fazer falta o que não joga.

Carbonero e Borré no banco

100% por conta da seleção. Eles chegaram de madrugada, chegaram ontem, às 1h. Foram treinar ontem (terça). E você sabe o que é viajar, estar nove dias, oito dias, treinando quase nada. O risco era muito grande. Eu sinto isso. Era capaz de eu colocá-los de titular e vencermos o jogo. Mas temos um risco, e o risco era muito grande.