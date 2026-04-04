Uma das maiores vendas da história do Inter, meia anuncia aposentadoria dos gramados

Oscar encerrou a carreira pelo São Paulo. RUBENS CHIRI / São Paulo,Divulgação

O meia Oscar anunciou oficialmente, neste sábado (4), sua aposentadoria dos gramados por conta de problemas de saúde detectados em exames realizados no final de 2025. Aos 34 anos, o jogador teve importante passagem pelo Inter entre 2010 e 2012.

Após entrar com ação na Justiça, o atleta, formado pelo São Paulo, conseguiu sua liberação para desembarcar em Porto Alegre. Na manhã deste sábado (4), Oscar confirmou a aposentadoria após ser diagnosticado com síncope vasovagal.

— É difícil, porque queria ter feito mais pelo São Paulo, queria jogar mais, tinha futebol e idade, aguentava jogar mais, mas infelizmente aconteceu isso, agora vou me aposentar e continuar torcendo. É seguir minha vida como torcedor — disse Oscar em comunicado divulgado pelo clube paulista.

A chegada ao Inter ocorreu pouco antes de o clube conquistar a Libertadores da América pela segunda vez em sua história. Oscar não participou da campanha, mas fez parte do elenco que disputou o Mundial de Clubes ao final daquele mesmo ano.

Como titular, Oscar foi importante no ano seguinte. Atuando ao lado de D'Alessandro, o meia brasileiro conquistou os títulos do Gauchão e da Recopa Sul-Americana. Em 2012, graças às boas atuações pelo Inter, Oscar chegou à Seleção Brasileira.

Foi também nesse período que uma reviravolta na Justiça do Trabalho de São Paulo decidiu pela reativação do antigo contrato de Oscar com o São Paulo. Após novo debate nos tribunais, os clubes entraram em acordo. O Inter depositou R$ 15 milhões nas contas do clube paulista.

Terceira maior venda

Meses depois, o Inter negociou o meia com o Chelsea, que pagou 25 milhões de libras (R$ 79 milhões na época) aos gaúchos, tornando-se a maior venda de um clube brasileiro até então.

Na história do Inter, Oscar foi a terceira maior venda, ficando atrás somente de Yuri Alberto, vendido por R$ 150 milhões ao Zenit-RUS, e de Gabriel Carvalho, em negócio com o Al Qadisiyah-SAU por R$ 99 milhões que pode render até R$ 136,3 milhões se o atleta atingir gatilhos contratuais.