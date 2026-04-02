Três motivos para o empate do Inter com o São Paulo no Beira-Rio

Equipe de Paulo Pezzolano soma nove pontos e está momentaneamente em 13º. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter deixou escapar três pontos no Beira-Rio nos minutos finais da partida. Após sair em vantagem, a equipe acabou cedendo o empate ao São Paulo e ficou no 1 a 1, em duelo válido pela nona rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (1º).

Quem colocou os donos da casa na frente foi Alerrandro, ainda na primeira etapa, aos 23 minutos. Aos 41 do segundo tempo, Calleri apareceu para decretar o empate. Com o resultado, o Colorado soma nove pontos e está momentaneamente em 13º.

Zero Hora aponta três motivos que ajudam a explicar o empate. Veja abaixo.

Estratégia colorada

A proposta de Paulo Pezzolano chamou atenção desde a escalação. O treinador apostou em um meio-campo povoado, com quatro jogadores de características mais defensivas. Mesmo em casa, o Inter terminou com menos de 40% de posse de bola.

Se a ideia funcionou parcialmente no primeiro tempo, ao controlar o São Paulo e sair na frente, o problema apareceu na etapa final. O time recuou em excesso, passou a aceitar o domínio do adversário e deixou de ameaçar. Além disso, o técnico uruguaio demorou a mexer.

Falta de opção no elenco

A demora nas substituições, especialmente para a entrada de Carbonero, reduziu ainda mais a capacidade de contra-atacar. Com a saída de Alan Patrick nos minutos finais, o Colorado também perdeu sua principal peça, ficando praticamente sem retenção de bola no campo de ataque.

As entradas pouco acrescentaram. Borré teve participação discreta, Carbonero entrou tarde e pouco produziu, e os demais (o famoso "seis por meia dúzia") reforçaram mais a marcação do que a capacidade criativa lá na frente.

Falhas no fim

O Inter deu espaços para o São Paulo em boa parte do segundo tempo, mas o time comandado por Roger Machado custou para encontrar o caminho do gol. Aos 41 minutos da etapa final, Wendell cruzou com liberdade, a defesa não acompanhou e Calleri apareceu às costas para finalizar. No lance, Anthoni saiu em falso e não conseguiu evitar o empate.

Substituto de Rochet, poupado pela logística do retorno da data Fifa, Anthoni até havia participado positivamente no início da jogada do gol colorado, mas acabou decisivo de forma negativa. Antes, já havia dado um sinal de insegurança ao soltar uma bola na área em cruzamento relativamente tranquilo.