Três motivos para o empate do Inter com o Botafogo pelo Brasileirão

Bernabei marcou o segundo gol do Inter na partida. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

Apesar de ainda flertar com a zona de rebaixamento, o Inter volta de Brasília com um ponto importante no Brasileirão. Contra o Botafogo, o time buscou o empate em 2 a 2 em duas oportunidades.

O Inter até teve a oportunidade de sair com a vitória, mas o empate não pareceu desagradar o elenco colorado após o apito final. No primeiro tempo, as duas equipes jogaram pouco, com apenas uma defesa de maior perigo foi feita, quando Neto defendeu o toque de letra de Alerrandro.

Já na etapa final, os dois times tiveram mais ímpeto no ataque, tanto é que quatro gols foram marcados. Carbonero e Bernabei fizeram os gols do Inter, enquanto Danilo e Medina marcaram para o Botafogo.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para o empate do Inter contra o Botafogo.

Espaço na entrada da área

Não foi ruim sair com um ponto do confronto fora de casa, mas há motivos para a vitória ter escapado. Os dois gols do Botafogo passaram pelo mesmo local: a entrada da área.

No primeiro, pesou o talento de Danilo, jogador que briga por vaga na Copa do Mundo e que superou Villagra com facilidade. O chute no ângulo de Anthoni foi indefensável.

Já o segundo gol surgiu de uma falha de Alan Patrick. O meia demorou para tomar uma decisão no meio e foi desarmado por Kadir, que iniciou o contra-ataque. Não deu tempo para a defesa colorada se recompor, e Matheus Martins apareceu livre para finalizar na entrada da área. Após a bola bater no travessão, Medina marcou.

Poder de reação

Se o primeiro tempo foi mais sonolento, principalmente por parte do ataque colorado, na segunda etapa não faltou vontade de buscar o empate ao ser vazado nas duas oportunidades. Em momentos em que a técnica deixou a desejar, o Inter apostou na insistência para reagir.

A maior prova disso é que os gols do Inter aconteceram poucos minutos após os gols do Botafogo. Carbonero balançou as redes depois de cinco minutos de Danilo abrir o placar. Já o gol de Bernabei veio nove minutos após o gol de Medina.

Grande fase de Bernabei

O jogador mais perigoso do ataque do Inter não é um atacante de origem. Mais uma vez, Bernabei foi o destaque do Inter em campo. O lateral marcou o segundo gol do time na partida, o seu quinto na temporada, sendo o quarto de fora da área.

No primeiro gol do Inter, Bernabei acha um belo passe para Alerrandro, no começo da jogada. Já no segundo, o argentino foi premiado com um belo chute de primeira. O momento é tão bom que a sorte está com ele. A bola desviou e morreu no fundo das redes.

Mais uma vez, Bernabei mostrou a Pezzolano que precisa jogar pela esquerda, mas sem a preocupação de marcar a todo momento. Cabe ao uruguaio pensar formas de escalar alguém para cobrir as subidas do atleta, como já vem sendo feito.