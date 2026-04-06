Três motivos para a vitória do Inter sobre o Corinthians

Bernabei marcou o único gol do jogo e garantiu vitória do Inter. ETTORE CHIEREGUINI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Inter venceu mais uma fora de casa. Na noite deste domingo (5), o time de Paulo Pezzolano fez 1 a 0 no Corinthians, em Itaquera, e subiu na tabela do Brasileirão.

Em um jogo de poucas chances, há méritos individuais e coletivos na vitória colorada. Veja, abaixo, três motivos para o resultado positivo.

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Insistência pela vocação ofensiva de Bernabei

Até as paredes do Beira-Rio (e da Arena Corinthians, nesse caso) já entenderam que as principais qualidades de Bernabei são as ofensivas. Pezzolano também parece bem convencido disso.

Mais uma vez, Bernabei foi escalado adiante da primeira linha, perto do gol adversário. E a estrela do lateral/ponta voltou a brilhar: belo gol e três pontos na bagagem do Inter na volta a Porto Alegre.

Boa execução da estratégia

O técnico Paulo Pezzolano optou por, mais uma vez, um time sem Alan Patrick fora de casa. O time mais combativo e intenso fisicamente funcionou.

Assim, a defesa conseguiu ter uma atuação sólida. Aliado a isso, o momento ruim do Corinthians, que pouco produziu, permitiu que o time deixasse Itaquera sem sofrer gols.

Efetividade em jogo de poucas chances

Foi um jogo ruim em Itaquera. E, também, de poucas chances de gol de parte a parte.

O Inter finalizou apenas oito vezes, com três chutes no gol. A estatística de gols esperados (expected goals) era de apenas 0.37. Mas um chute do Inter entrou, nenhum do Corinthians foi para as redes. Melhor para o Colorado.