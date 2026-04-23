Três motivos para a vitória do Inter sobre o Athletic pela Copa do Brasil

Com gols de Bruno Henrique e Bernabei, Inter venceu por 2 a 1 no Orlano Scarpelli. Ricardo Duarte / SC Internacional

O Inter largou em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil ao vencer o Athletic-MG por 2 a 1, fora de casa. Apesar do favoritismo, o time de Paulo Pezzolano encontrou dificuldades: saiu atrás no placar ainda no primeiro tempo e precisou buscar a virada para garantir o resultado positivo na ida.

O Colorado começou melhor e criou boas oportunidades, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações. Em um momento de desatenção defensiva, Kauan Rodrigues abriu o placar para o time mineiro. A resposta veio ainda antes do intervalo, com um golaço de Bruno Henrique, e foi consolidada na segunda etapa, quando Bernabei marcou o gol da vitória.

Mesmo sem grande atuação, o Inter fez o suficiente para levar a vantagem ao Beira-Rio. O time mineiro vendeu o mando de campo do jogo de ida por conta do seu estádio não ter a capacidade necessária para receber tal fase do torneio. A partida foi disputada no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a vitória do Inter sobre o Athletic-MG.

Poder de reação e efetividade

Se não brilhou, o Inter ao menos mostrou uma característica que vinha em falta: a capacidade de reagir. O Colorado não vencia de virada desde janeiro, no Gre-Nal da primeira fase do Gauchão. Ainda que diante de um adversário inferior, voltou a demonstrar força mental para buscar o resultado após sair em desvantagem.

Mesmo sem transformar o volume de jogo em uma grande quantidade de chances claras, conseguiu aproveitar duas oportunidades — o que não vinha acontecendo nos últimos jogos. O chute de fora da área de Bruno Henrique e a infiltração precisa de Bernabei são exemplos disso. Em um jogo truncado, a efetividade fez a diferença, ainda que Paulo Pezzolano precise aprimorar isso em sua equipe.

Fragilidade do adversário

Nem tudo se resume a méritos. Assim como na vitória do Grêmio na estreia da Copa do Brasil, na terça-feira (21), sobre o Confiança, é preciso falar da limitação técnica do adversário. Apesar de ter saído na frente, o Athletic mostrou fragilidades ao longo da partida, especialmente na defesa e na construção de jogadas.

O time mineiro até conseguiu explorar erros do Inter no primeiro tempo, mas não manteve o mesmo nível de competitividade, principalmente após o intervalo. Com mais espaço na segunda etapa, o Colorado encontrou facilidades e construiu a virada sem enfrentar uma reação mais contundente do Athletic, que acertou apenas 37% dos passes longos e 14% dos cruzamentos tentados.

Protagonismo individual

Bernabei foi o principal destaque individual do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional

Jogadores importantes voltaram a ser decisivos, como Bruno Henrique, Alan Patrick e Alerrandro — os dois últimos com assistências. Mas o principal destaque individual do Inter foi Bernabei, que teve liberdade para atacar. O lateral apareceu como uma válvula de escape constante pelo lado esquerdo e foi recompensado com o gol da vitória, em uma jogada que começou com sua própria recuperação de bola.

Além de balançar as redes, participou ativamente das ações ofensivas e criou dificuldades para a defesa adversária. Quando consegue focar mais no ataque, o argentino se transforma em uma das peças mais perigosas do time — e, desta vez, foi decisivo, assim como havia sido recentemente, contra o Corinthians. Fez o gol que dá a vantagem e certo alívio ao Inter para jogo da volta, em 12 de maio, no Beira-Rio.

Produção: Leo Bender

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