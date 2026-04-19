Três motivos para a derrota do Inter para o Mirassol

Inter desperdiçou inúmeras oportunidades de marcar. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em casa, com o apoio de mais de 30 mil colorados, em um domingo ensolarado, o Inter perdeu mais uma vez no Beira-Rio. Contra o Mirassol, então lanterna do Brasileirão, o Colorado foi derrotado por 2 a 1 e não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento.

Agora, é 15º, com 13 pontos, apenas um a mais que o 17º, primeiro no Z-4. Lucas Oliveira e André Luís marcaram para o Mirassol e Alan Patrick diminuiu.

Zero Hora elenca três motivos para a derrota colorada neste domingo. Confira:

Falta de eficiência ofensiva

Ainda que tenha criado ofensivamente, com 24 finalizações, o Inter mais uma vez esbarrou na confirmação das oportunidades. O gol de Alan Patrick saiu apenas aos 47 minutos do segundo tempo, quando as chances de empate ou virada já eram pequenas.

Principal nome do ataque colorado, Borré está há 11 jogos sem marcar com a camisa do clube gaúcho. O colombiano ainda não fez gols no Brasileirão desta temporada.

Escalação contestada

O técnico Paulo Pezzolano surpreendeu e mudou a equipe para o jogo contra o Mirassol. Sem Rochet, machucado, e Bernabei, suspenso, o uruguaio optou por Anthoni e Bruno Gomes, improvisado.

No entanto, a maior surpresa ficou por conta de Allex como meia pela esquerda, deixando Carbonero no banco. A escalação não deu certo no primeiro tempo e Pezzolano voltou para a segunda etapa com o colombiano no lugar de Aguirre.

Fragilidade defensiva

Jogando em casa e precisando se afastar da zona de rebaixamento, o Inter buscava pressionar o Mirassol. Em duas escapadas, o time paulista, até então lanterna, conseguiu marcar duas vezes.