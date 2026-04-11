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Notícia

Treino no hotel, três times e clima de "faca nos dentes": os bastidores do Inter antes do Gre-Nal 

Técnico Pezzolano comanda trabalho no dia do jogo na concentração e faz mistério sobre escalação até mesmo para os atletas

Rodrigo Oliveira

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