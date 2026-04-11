Treino no hotel, três times e clima de "faca nos dentes": os bastidores do Inter antes do Gre-Nal 

Treinador do Colorado treinou três times diferentes ao longo da semana. Duda Fortes / Agencia RBS

A manhã colorada pré-Gre-Nal começou com um treino de ativação na concentração. Nos bastidores do Inter, o ambiente interno tem mistério na escalação — até mesmo para o grupo — um clima de "faca nos dentes" entre os atletas.

Embora a semana tenha sido tranquila nos microfones, os jogadores prometem, nos bastidores, criar um clima de "batalha" para conquistar a vitória e apagar a má impressão da derrota para o rival na final do Gauchão.

Além disso, há queixas internas de provocações que teriam sido feitas por auxiliares do Grêmio após a conquista do título Estadual no Beira-Rio, pontos que servirão de motivação para clássico deste sábado (11), às 20h30min.

Mistério na escalação até mesmo para os jogadores

O time é um mistério até mesmo para os jogadores. Ao longo da semana, três times foram treinados, mas os atletas só serão informados sobre a escalação escolhida na palestra momentos antes da saída para o estádio.

Nos últimos quatro jogos, que marcaram a arrancada colorada no Brasileirão, Alan Patrick foi titular em casa e ficou no banco fora. Diante disso, a tendência é de que Paulo Pezzolano reconduza o camisa 10 ao time. E no lugar de Carbonero, para manter o padrão mais defensivo que vem dando resultado.

Uma dúvida é o posicionamento de Bernabei, que pode ser reconduzido à lateral ou permanecer no meio. A tendência, porém, é de que ele siga aberto pela esquerda, à frente do lateral Matheus Bahia.

O último treino no campo foi na manhã de sexta (10), no CT do Parque Gigante. Porém, na manhã deste sábado, Pezzolano levou os atletas para a academia do hotel para um trabalho de ativação pré-jogo.

O provável time colorado tem: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho. Vitinho e Bernabei; Alan Patrick e Rafael Borré.

O Gre-Nal deste sábado (11) está marcado para às 20h30min, no Beira-Rio.