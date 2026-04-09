Treino define time do Inter para Gre-Nal de sábado

Villagra no treino do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter fez nesta quinta-feira (9) o penúltimo — e mais importante — treino visando o Gre-Nal de sábado, às 20h30min. A atividade serviu para o técnico Paulo Pezzolano praticamente definir a equipe que enfrentará o Grêmio pela 11ª rodada do Brasileirão.

Como o treino foi fechado, contudo, os mistérios continuam, especialmente para o público externo. E especialmente no meio-campo. Mais especificamente, sobre Bernabei, Carbonero, Alan Patrick e Vitinho. A tendência é de que três desses quatro jogadores sejam os eleitos por Pezzolano.

Rochet será o goleiro, Bruno Gomes o lateral-direito, Mercado e Félix Torres os zagueiros. Abrem o meio-campo Villagra e Paulinho. Borré deve ser o centroavante. O mais provável é que Matheus Bahia ocupe a lateral esquerda. Então há a dúvida sobre os três meias ofensivos.

Alan Patrick, por sua ascendência, é o mais cotado para começar, com Vitinho aberto na direita e Carbonero na esquerda. Mas Bernabei tem sido um dos destaques do time, inclusive fazendo o gol da vitória sobre o Corinthians na rodada passada. Esse mistério permanecerá até momentos antes da partida.