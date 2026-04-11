"Vocês já tiveram alguma paixão na vida? Eu tenho a minha", diz colorado que deixou hospital contra recomendação médica e foi ao Gre-Nal

Até onde você seria capaz de ir para acompanhar um Gre-Nal no estádio do seu time do coração? O colorado Rogério Berticeli deixou o Hospital São Lucas da PUC-RS contra indicação médica para assistir ao clássico 452 no Beira-Rio.
Em entrevista à Rádio Gaúcha, Rogério afirmou que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) na segunda-feira (6), passou os últimos dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e, mesmo assim, não abriu mão de ir ao jogo. Ele assinou um documento se responsabilizando pela decisão, chamada de "alta por evasão", quando os médicos não consentem a saída.
— Quando eu estava na UTI, eu falei: "Vocês não podem me deixar aqui por mais de 48 horas porque eu tenho Gre-Nal sábado, já fiz o check-in e não posso perder esse Gre-Nal". As pessoas não acreditaram. Aí eu perguntei: "Vocês já tiveram alguma paixão na vida? Eu tenho a minha, que é o Colorado" — afirmou, mostrando ao repórter Geison Lisboa, na transmissão da pré-jornada no YouTube de GZH, os documentos da alta.
O torcedor contou que médicos e família se mobilizaram para impedi-lo de ir ao jogo. Ele disse que conhece os riscos e está se sentindo bem, por isso a confiança para cometer essa pequena loucura.
— A família não concordou, tanto é que meus filhos não estão aqui hoje, porque não concordaram. Mas eles conhecem o pai que têm, não tem problema nenhum — disse.
O palpite de Rogério é vitória do Inter por 2 a 0. O Gre-Nal 452 começa às 20h30min, válido pela 11ª rodada do Brasileirão.
