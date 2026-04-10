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Na semana Gre-Nal
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Titular do Inter chama preparador argentino e faz treino complementar em clube da Capital

Atacante foi visto por torcedores realizando atividades em turno inverso no Maccabi Campestre, na zona sul da Capital

Rodrigo Oliveira

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