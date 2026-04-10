Titular do Inter chama preparador argentino e faz treino complementar em clube da Capital

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Homem de confiança do técnico do Inter Paulo Pezzolano, o atacante Rafael Borré mudou a própria rotina na semana Gre-Nal. O colombiano foi visto por torcedores realizando trabalhos físicos no clube Maccabi Campestre, na zona sul de Porto Alegre, em algumas tardes desta semana.

Conforme apurado por Zero Hora, trata-se de uma praxe de Borré em semanas cheias antes de grandes jogos: complementar o treino no turno inverso ao da atividade realizada no clube.

Com o aval de Pezzolano, o atacante chamou um preparador físico da Argentina para ministrar esse trabalho na terça (7), na quarta (8) e na quinta (9), quando o clube treinou pela manhã. O colombiano conta ainda com um analista de desempenho e uma nutricionista particular.

O treinador uruguaio enaltece o profissionalismo do atleta, que vem sendo titular absoluto do ataque colorado e deve seguir na equipe no Gre-Nal deste sábado (11), às 20h30min, no Beira-Rio.