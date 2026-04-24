Situação do sub-20 preocupa, mas Inter avalia como postivo trabalho da base em outras categorias

Base utiliza o CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter não esconde a situação precária que envolve o seu time sub-20. Disputando a Série B neste ano, a equipe não mostra evolução, afunda na tabela e acaba gerando preocupação, além da necessidade de um debate interno para entender o que vem ocorrendo especificamente com essa categoria.

O ponto de partida dos dirigentes colorados é justamente esse: o problema não é das categorias de base como um todo, mas do time sub-20, que, nas três primeiras rodadas do Brasileirão Série B, sofreu duas goleadas por 3 a 0, para Coritiba e Sport, além de um 4 a 1 para o Botafogo-SP, na última rodada.

Esses resultados escancaram as dificuldades vividas pela equipe, que ocupa a penúltima colocação na tabela da competição, com saldo negativo de nove gols. Em contato com a reportagem de GZH, os dirigentes reconhecem que a categoria não evolui e que algo diferente precisa ser feito com certa urgência.

Por outro lado, há também uma defesa do trabalho que vem sendo realizado na base como um todo. Os números da atual temporada, de certa forma, são defendidos e considerados positivos nas avaliações internas.

Em paralelo ao Brasileirão Série B, por exemplo, a base disputa outras duas competições: o Gauchão sub-20, no qual o time é o segundo colocado do Grupo A, com três vitórias em quatro jogos, e o Gauchão sub-17, com cinco vitórias em cinco partidas.

Copa São Paulo

Na Copa São Paulo, que abriu o calendário da base em 2026, o time colorado foi eliminado nas oitavas de final, mas atuando com uma equipe sub-18, já que a base do time titular iniciou o ano se preparando para a largada do Gauchão profissional.

Copa Santiago

A Copa Santiago teve o Inter como vice-campeão, mas com um grupo majoritariamente formado por atletas sub-16, enquanto o torneio é normalmente disputado por jogadores sub-17. O atacante João Bezerra, por exemplo, testado no elenco principal, foi um dos desfalques da equipe que, na semifinal, goleou o Grêmio por 5 a 0.

Efipan

A categoria sub-15 conquistou um dos principais títulos das categorias de base na América do Sul, o tradicional Efipan. A campanha foi coroada com uma vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, após uma trajetória invicta durante todo o torneio.

Copa Feliz

Outras categorias, como sub-12 e sub-10, também disputaram competições na atual temporada, mas apenas a sub-12 conquistou a Copa Feliz.

Base no profissional

Outro ponto importante envolve a utilização dos jovens da base no elenco principal. Na vitória sobre o Athletic-MG, pela Copa do Brasil, o jovem Allex e o goleiro Anthoni foram os representantes do Celeiro de Ases no time titular, que venceu por 2 a 1 no Estádio Orlando Scarpelli.

Desde janeiro, no entanto, 21 atletas formados pelo clube foram relacionados para as primeiras rodadas do Gauchão profissional. Destes, 16 entraram em campo:

Podem jogar pela categoria sub-17.

João Bezerra

Desse grupo de jovens, o destaque é João Bezerra. O atacante tem sido convocado para defender a Seleção Brasileira sub-17. A equipe garantiu vaga no Mundial da categoria, que será disputado no Catar, após conquistar o terceiro lugar no Sul-Americano da categoria.

Ainda nestes primeiros meses de 2026, o Inter também já teve seis atletas diferentes convocados para a seleção brasileira sub-15.

Outro fato comemorado pelos dirigentes do Inter envolve a nova academia entregue no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. O espaço foi reinaugurado em setembro de 2025, após parceria com uma empresa de equipamentos fitness.

— A entrega da nova academia para o Celeiro de Ases mostra o quanto o Internacional preza por uma estrutura de alto nível para seus atletas de base. Potencializar e desenvolver suas valências são nossos desafios diários e, com essa melhoria, deixamos nosso CT cada vez mais preparado para realizar um trabalho focado na projeção dos atletas para o mercado interno e externo — explicou Fernando Rech, diretor de Futebol - Formação e Transição das Categorias de Base do clube.

Em março deste ano, inclusive, o Inter teve seu Certificado de Clube Formador renovado pela CBF, o que significa que o clube mantém uma estrutura dentro dos parâmetros exigidos pela entidade que rege o futebol brasileiro.

— Representa o reconhecimento de um trabalho contínuo realizado no Celeiro de Ases. O Internacional investe muito na formação integral dos nossos atletas, não apenas no aspecto esportivo, mas também educacional e humano. Essa certificação reforça que estamos no caminho certo para seguir revelando talentos para o futebol brasileiro e mundial — destacou o diretor-geral das categorias de base, Luiz Milano Jr..

Vendas