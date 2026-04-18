Sem Matheus Bahia e com nova baixa, Inter finaliza preparação para encarar o Mirassol

Aguirre deve entrar em uma das laterais para o jogo deste domingo. Inter / Divulgação

O Inter encerrou, na manhã deste sábado (18), a preparação para enfrentar o Mirassol pela 12ª rodada do Brasileirão . Matheus Bahia, mais uma vez, não participou das atividades e deverá ser desfalque. Pezzolano pode ter uma outra baixa.

São duas ausências por suspensões: Bernabei e Mercado. Victor Gabriel retorna após perder o Gre-Nal pelo mesmo motivo. O defensor entra direto no time titular.

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Matheus Bahia não treinou mais uma vez e deverá ser desfalque. Segundo o clube, ele se recupera de desconforto muscular há uma semana.

Com isso, vários testes foram realizados pela comissão técnica. O favorito para assumir é Braian Aguirre. O argentino e Bruno Gomes, que migrou da direita para a esquerda, podem se inverter nas laterais. Allex é outra alternativa, já executada no Gauchão, de forma improvisada.

Outro mistério em relação à escalação envolve Bruno Henrique e Paulinho. Os dois têm se alternado na equipe nas últimas rodadas.

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Alan Rodríguez não treinou no campo também. Já são três dias sem registros do meio-campista nas atividades. Há possibilidade de ele ser nova baixa. O clube não atualizou a situação do uruguaio.

A provável formação colorada tem: Rochet; Aguirre, Félix Torres, Victor Gabriel e Bruno Gomes; Villagra, Bruno Henrique (Paulinho), Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.