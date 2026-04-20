Saiba os bastidores da lesão de Rochet e as perspectivas de retorno ao gol do Inter

Rochet poderá voltar ao time em maio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O goleiro Sergio Rochet será desfalque do Inter nos próximos jogos em razão de uma distensão muscular na panturrilha direita. Conforme apurado por Zero Hora, a lesão é de grau 1, considerada leve.

A tendência é de que o uruguaio retorne ao time na primeira quinzena de maio. O problema não é visto como uma preocupação para a disputa da Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Uruguai.

A lesão de Rochet é mais precisamente no sóleo, músculo situado na parte inferior da panturrilha. O Inter não divulga um prazo preciso para retorno nem mesmo internamente. O departamento médico adota cautela, especialmente pelo histórico recente de lesões do jogador.

Mesmo assim, por se tratar de uma lesão de grau 1, a expectativa é de uma recuperação rápida. Contudo, o clube não pretende apressar o retorno e trabalha com a ideia de liberar Rochet apenas quando o uruguaio estiver totalmente recuperado.

Na derrota para o Mirassol, no último domingo, o goleiro deu lugar a Anthoni, que deve ganhar uma sequência no gol colorado ao longo da reta final de abril e, possivelmente, nas primeiras partidas de maio.

A projeção interna é de que Rochet reassuma a titularidade no Inter ao longo de maio, antes da Copa do Mundo. E que esteja à disposição da seleção uruguaia para em plenas condições para a Copa do Mundo.

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