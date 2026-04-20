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Saiba os bastidores da lesão de Rochet e as perspectivas de retorno ao gol do Inter

Goleiro uruguaio foi desfalque na derrota por 2 a 1 para o Mirassol por conta de uma lesão na panturrilha direita

Rodrigo Oliveira

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