Reunião para avaliar contas de 2025 do Inter sofre novo atraso

Conselheiros ainda aguardam confirmação de nova data. Camila Hermes / Agencia RBS

Os conselheiros do Inter ainda aguardam a confirmação de uma nova data para a apreciação das contas de 2025. Por um ajuste contábil ainda em análise interna, envolvendo a recompra de parte dos direitos comerciais ligados à Liga Forte Futebol, o documento foi enviado com atraso ao Conselho Fiscal.

O atraso na apreciação já supera 45 dias. A data limite para o envio da documentação era 28 de fevereiro, mas somente no último dia 15 de abril o clube conseguiu reunir os documentos necessários para a análise do Conselho Fiscal, o que inviabilizou o encontro marcado para a próxima segunda-feira (27).

No final de 2024, o Inter foi um dos clubes da Liga Forte a revisar o acordo firmado inicialmente, que previa a venda de 20% dos direitos de TV por 50 anos, em troca de R$ 218 milhões. Na revisão, porém, ficou estabelecida a venda de 10%, pela metade do valor. Ou seja, o clube recebeu R$ 109 milhões e agora precisa informar no balancete de 2025 a reestruturação contratual decorrente desse ajuste.

Uma auditoria contratada pelo clube, já emitiu parecer sugerindo a aprovação das contas, com ressalva pontual relacionada a essa interpretação contábil que está sendo analisada pelo Conselho Fiscal.

Entre os números apresentados pelo clube em 2025, há indicativos de evolução financeira, como o registro de superávit no exercício, crescimento relevante das receitas operacionais e redução da dívida nominal, que está na casa dos R$ 940 milhões.

Aos conselheiros, o Inter indicou a data-base de 18 de maio para a realização da reunião que irá aprovar, ou não, as contas referentes ao ano de 2025. O Conselho Fiscal argumenta que precisa de ao menos 30 dias para a conclusão do parecer a ser enviado.