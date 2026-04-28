Resultado da enquete: Alan Patrick deve ser reserva do Inter contra o Fluminense?

Camisa 10 do Inter vive má fase. Jeff Botega / Agencia RBS

Destaque nas últimas temporadas e até no início deste ano, Alan Patrick deixou de ser unanimidade no Inter. Mais do que isso, enquete realizada por Zero Hora indica que quase 80% da torcida acredita que o camisa 10 deva ser reserva contra o Fluminense.

O capitão colorado disputou 11 jogos no Brasileirão, 10 como titular. São três gols marcados e nenhuma assistência. No último jogo, começou no banco de reservas diante do Botafogo, no sábado (25), e não teve boa atuação quando entrou.

Por conta do desempenho atual, Zero Hora consultou opinião dos leitores na segunda-feira (27): Alan Patrick deve ser reserva contra o Fluminense? A partida será no domingo (3), às 18h30min, no Beira-Rio.

Após pouco mais de 12 horas no ar, a enquete teve 76,3% dos votantes escolhendo "sim". Em contrapartida, 23,7% votaram "não". Ao todo, foram 562 votos.

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