Relembre as últimas 10 estreias do Inter na Copa do Brasil

O Inter entra na disputa da Copa do Brasil nesta quarta-feira (22). O Colorado enfrenta o Athletic-MG pela quinta fase da competição, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo de volta, no Beira-Rio, será em 12 de maio.
O time minero, que disputa a Série B do Brasileirão, entrou na Copa do Brasil na segunda fase. O Colorado e os outros times da Série A do Brasileirão ingressam na etapa atual. Quem se classificar, avança às oitavas de final.
Na última década, o Inter tem um saldo de bons resultados na estreia da Copa do Brasil. Foram oito vitórias, um empate e uma derrota no primeiro jogo pela competição. Contando as decisões em ida e volta, o aproveitamento dos resultados é de 70,8%. A equipe avançou de fase oito vezes.
Zero Hora relembra as estreias do Inter na Copa do Brasil nos últimos 10 anos.
Inter em estreias de Copa do Brasil nos últimos 10 anos
2025 - Inter 1x0 Maracanã
Estreando no Beira-Rio, pela terceira fase da competição, o Inter venceu o Maracanã-CE por 1 a 0, com gol de Gustavo Prado nos acréscimos. O time era comandado por Roger Machado. No jogo da volta, disputado no Orlando Scarpelli, o Colorado goleou por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final.
2024 - ASA 0x2 Inter
Pela primeira fase, o Inter foi até Arapiraca (AL) para enfrentar o ASA, no estádio Coaracy da Mata Fonseca. Sob o comando de Eduardo Coudet, a equipe venceu por 2 a 0, com gols de Vitão e Lucas Alario, assegurando a classificação à segunda fase.
2023 - Inter 2x1 CSA
Diante do CSA, pela terceira fase, o Inter, então treinado por Mano Menezes, venceu o jogo de ida no Beira-Rio por 2 a 1, de virada, com dois gols de Alan Patrick. Na volta, o CSA devolveu o placar. A decisão foi para os pênaltis, e o Colorado avançou ao vencer por 7 a 6.
2022 - Globo-RN 2x0 Inter
Eliminado precocemente na primeira fase, o Inter, comandado por Alexander Medina, foi derrotado por 2 a 0 pelo Globo, no estádio Manoel Barretto, no Ceará. Fernando e Rômulo marcaram os gols da partida, que ficou marcada como um dos resultados mais negativos recentes do clube na competição.
2021 - Vitória 0x1 Inter
Naquela edição, o Inter enfrentou o Vitória pela terceira fase. No jogo de ida, em Salvador, no Barradão, a equipe de Miguel Ángel Ramírez venceu por 1 a 0, com gol de Thiago Galhardo. No entanto, no Beira-Rio, acabou derrotada por 3 a 1 e foi eliminada de forma precoce.
2020 - Atlético-GO 1x2 Inter
Pelas oitavas de final, o Inter enfrentou o Atlético-GO. Em Goiânia, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, venceu por 2 a 1, com gols de Leandro Fernández e Moisés. Sob o comando de Eduardo Coudet, repetiu o placar no Beira-Rio e garantiu a classificação às quartas de final com autoridade.
2019 - Inter 3x1 Paysandu
Treinado por Odair Hellmann, o Inter recebeu o Paysandu no Beira-Rio pelas oitavas de final. A equipe construiu vantagem ao vencer por 3 a 1, com dois gols de Guerrero e um de Rodrigo Lindoso. Na volta, confirmou a classificação com nova vitória, desta vez por 1 a 0, novamente com gol de Guerrero. O Colorado chegou à final daquela edição, terminando como vice-campeão.
2018 - Boavista 1x1 Inter
Sob o comando de Odair Hellmann, o Inter enfrentou o Boavista-RJ na primeira fase, em jogo disputado no estádio Olímpico Regional, em Cascavel (PR). O empate em 1 a 1 garantiu a classificação ao time gaúcho, beneficiado pelo regulamento. William Pottker marcou para o Colorado, enquanto Renan Donizete fez o gol da equipe carioca.
2017 - Princesa do Solimões 0x2 Inter
Também em Cascavel, no estádio Olímpico Regional, o Inter enfrentou o Princesa do Solimões, pela primeira fase. A equipe comandada por Antônio Carlos Zago venceu por 2 a 0 e avançou com tranquilidade. Valdívia e Brenner marcaram os gols da partida.
2016 - Inter 3x0 Fortaleza
Pelas oitavas de final, o Inter enfrentou o Fortaleza. No jogo de ida, no Beira-Rio, a equipe comandada por Celso Roth venceu por 3 a 0, com dois gols de Aylon e um de Nico López, encaminhando a classificação. Na volta, mesmo com derrota por 1 a 0, garantiu a vaga na fase seguinte.
Aproveitamento
- Jogos: 16
- Vitórias: 11
- Empates: 1
- Derrotas: 4
- 70,8% de aproveitamento
- Classificações: 8
